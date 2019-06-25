Разработка логотипа

Добрый день.

Логотп для кафе быстрого питания - "Kolobok".

• На лого должен быть колобок.

• Колобок должен быть улыбающимся и дружелюбным.

• Лого должно содержать российский и украинский флаг (Улыбающийся Колобок, сидящий на травке, в одной руке держащий надкусанный пирожок. Через плечо наискось у него перевязь с флагами стран бывшего СССР - самые видные, по-середине - российский и украинский).

• Снизу надпись русским "Старинным" шрифтом "KoloboK".

В прикрепленном файле старое лого (купленный клипарт), Колобок должен быть примерно таким же, как и шрифт. Пяточки у колобка тоже симпатичные, ромашки - тоже в тему. И шрифт примерно такой как и должен быть.