Разработка логотипа

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Завершен21 заявка226 просмотров

Добрый день.

Логотп для кафе быстрого питания - "Kolobok".

• На лого должен быть колобок.

• Колобок должен быть улыбающимся и дружелюбным.

• Лого должно содержать российский и украинский флаг (Улыбающийся Колобок, сидящий на травке, в одной руке держащий надкусанный пирожок. Через плечо наискось у него перевязь с флагами стран бывшего СССР - самые видные, по-середине - российский и украинский).

• Снизу надпись русским "Старинным" шрифтом "KoloboK".

В прикрепленном файле старое лого (купленный клипарт), Колобок должен быть примерно таким же, как и шрифт. Пяточки у колобка тоже симпатичные, ромашки - тоже в тему. И шрифт примерно такой как и должен быть.

6 лет назад
iacek
Иван 
41 год
19 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад
$25
1 день
Escrow
Все сделано очень качественно и оперативно. Правки вносились моментально и очень точно. Спасибо за работу. Рекомендую. С уважением, Иван Я.
Интересный творческий заказ Заказчик знает что хочет получить в итоге. Чёткая поставки задачи. Оплата была выше чем договаривались. Одназначно рекомендую! Спасибо за сотрудничество.

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auvrora2580
32 года
6 лет в сервисе
Была
8 месяцев назад
6 лет назад