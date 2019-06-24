Логотип для сайта

Добрый день, необходимо придумать и сделать запоминающийся логотип для блога про сериалы. Что будет на логотипе не важно главное запоминаемость и узнаваемость. Сколько будет стоить 1-2 варианта ?

Второй момент уже есть дизайна сайта со своей цветовой гаммой, желательно конечно чтобы логотип подходил по цветам, коды цветов сайта:

#28a745

#a80d61

#bdd061

#596ac2

Использовать их или нет на ваше усмотрение.