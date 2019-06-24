Логотип для сайта

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Завершен6 заявок159 просмотров

Добрый день, необходимо придумать и сделать запоминающийся логотип для блога про сериалы. Что будет на логотипе не важно главное запоминаемость и узнаваемость. Сколько будет стоить 1-2 варианта ?

Второй момент уже есть дизайна сайта со своей цветовой гаммой, желательно конечно чтобы логотип подходил по цветам, коды цветов сайта:

  • #28a745
  • #a80d61
  • #bdd061
  • #596ac2
Использовать их или нет на ваше усмотрение.
6 лет назад
envoys
Марат 
32 года
10 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад
$15
1 день
Всё было сделано и даже больше, работой довольны. Спасибо
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Заявки фрилансеров

Wolfina
33 года
7 лет в сервисе
Была
4 года назад
6 лет назад