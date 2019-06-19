Сделать баннер и логотип для детского Youtube-канала

Необходимо сделать классный дизайн баннера и создать логодля детского канала https://www.youtube.com/channel/UC0g1MgrF27EqjpTiK1cvURw.И чтобы хорошо выглядело на разных устройствах (включая ТВ). Особенно на

мобильникак, т.к. сейчас большинство смотрят с мобильных устройств.

Аудитория канала – дети от 2 до 5 лет. Контент – детские песенки на английском языке.

Отправляйте ваши примеры работ, за какую стоимость готовы взяться и за какой срок сделаете.