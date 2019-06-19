нужно придумать дизайн логотипа для жилого комплекса. Проработать цветовую концепцию. далее будет готовится презентационное видео. есть сырые картинки из модели жилого комплекса.
Сделать баннер и логотип для детского Youtube-канала
Необходимо сделать классный дизайн баннера и создать логодля детского канала https://www.youtube.com/channel/UC0g1MgrF27EqjpTiK1cvURw.И чтобы хорошо выглядело на разных устройствах (включая ТВ). Особенно на
мобильникак, т.к. сейчас большинство смотрят с мобильных устройств.
Аудитория канала – дети от 2 до 5 лет. Контент – детские песенки на английском языке.
Отправляйте ваши примеры работ, за какую стоимость готовы взяться и за какой срок сделаете.
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