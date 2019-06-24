Создать Логотип магазина детской одежды по ТЗ

$10
  1. Биржа фриланса
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Завершен6 заявок378 просмотров
#1$10

Нужно создать логотип магазина детской одежды состоящее из 7 букв.

1. Каждая буква разных цветов, с переливающимся оттенком. 

2. Использовать яркие цвета - желтый, оранжевый и другие по выбору исполнителя.

3. Использовать подходящий для тематики шрифт.

4. Каждая буква должна быть под углом 2D (не вертикально, не 3D)

Спасибо!

6 лет назад
chinahub
Улугбек 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Победитель конкурса

Solaris_E
Елена 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
#1
Что самое важное в такой работе, мне кажется, это когда человек понимает тебя сразу, не нужно обьяснять повторно, он будто чувствует, как все это представлено у тебя в мыслях, как все это ты себе представляешь, и рисует максимально так, как все было задумано. Если вам нужен именно такой человек, то вы не ошибетесь выбрав Елену как исполнителя.
Прекрасный заказчик! Предельно четкое ТЗ, адекватные правки, быстрая обратная связь. Однозначно всем рекомендую и надеюсь на дальнейшее сотрудничество.

Заявки фрилансеров

Solaris_E
Елена 
38 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад
6 лет назад
#1