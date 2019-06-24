Создать Логотип магазина детской одежды по ТЗ

Что самое важное в такой работе, мне кажется, это когда человек понимает тебя сразу, не нужно обьяснять повторно, он будто чувствует, как все это представлено у тебя в мыслях, как все это ты себе представляешь, и рисует максимально так, как все было задумано. Если вам нужен именно такой человек, то вы не ошибетесь выбрав Елену как исполнителя.