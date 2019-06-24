Необходимо сделать классный дизайн баннера и создать логодля детского канала https://www.youtube.com/channel/UC0g1MgrF27EqjpTiK1cvURw.И чтобы хорошо выглядело на разных устройствах (включая ТВ). Особенно на мобильникак, т.к. сейчас большинство смотрят с мобильных устройств. Аудитория канала – дети ...
Создать Логотип магазина детской одежды по ТЗ
Нужно создать логотип магазина детской одежды состоящее из 7 букв.
1. Каждая буква разных цветов, с переливающимся оттенком.
2. Использовать яркие цвета - желтый, оранжевый и другие по выбору исполнителя.
3. Использовать подходящий для тематики шрифт.
4. Каждая буква должна быть под углом 2D (не вертикально, не 3D)
Спасибо!
Победитель конкурса
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