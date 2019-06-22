Маркетинговое и дизайнерское решение

требуется знак и слоган, который будет транслировать и доносить смысл "работаем безопасно" для того, чтобы поместить его на заднее стекло спец.техники (погрузчики, экскаваторы). знак размером примерно 15 на 15, слоган, который будет написан на русском, а ниже переведен на иностранный язык размером 15 см на 45см.