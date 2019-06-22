Логотип для строительной компании и несколько эл-ов ФС

Добрый день!

Нужно разработать логотип для строительной компании, которая занимается строительством недорогих дачных домов.

Также сделать к нему несколько элементов(носителей) ФС – визитка, шаблон фирменного бланка, электронного письма, договора, ручка, пакет и кружка.

Срок на работу – до 26 июня с учетом правок

Ваши цены и примеры отправьте, пожалуйста, в ответе

Предлагаемый бюджет - 8000 руб.