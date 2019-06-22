Разработать логотип

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Закрыт38 заявок304 просмотра

Доброго дня. Нужен логотип для персонального бренда. Я не дизайнер, а программист. На все вопросы отвечу, так как ТЗ так и не придумал.

6 лет назад
torov
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

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