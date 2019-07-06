Создание логотипа для интернет-агрегатора

Здравствуйте.

Нужно нарисовать логотип для веб-сервиса, агрегатора страховых и прочих услуг по электронных документам.

Название проекта «Сервис Электронных Документов», также «SED24» и «СЭД».

Это агрегатор различных электронных услуг, в данный момент упор делается на оформление ОСАГО, но не ограничивается этим, поэтому на тематику автострахования и страхования вообще упор делать не нужно. По сути - скорее IT компания, IT-сервис, занимающийся документами. Это уже работающий проект.

Адрес сервиса для знакомства - https://sed24.pro/client/ - логин и пароль test .

Дизайн на сайте еще не делался вообще, ориентироваться на него не надо, но можно учесть цветовую гамму внутреннего интерфейса, весьма вероятно, что она не изменится.

Логотип должен быть достаточно лаконичным. Для примера можно посмотреть логотипы российских страховых компаний (ОСАГО - тинькофф, росгосстрах, альфа, согласие), банков (русский стандарт), агрегаторов, других популярных сайтов, связанных с электронными документами. Может быть больших IT-компаний или популярных IT-сервисов.

Также, возможно, к месту будет использовать карту России в том или ином виде, т.к. сервис имеет партнёров по всей стране.

Логотип должен быть сделан в нескольких форматах для разных случаев:

- Квадрат

- Прямоугольник примерно 2.5-3 к 1 (ширина к высоте)

- Узкий прямоугольник (строка), примерно 10 к 1 (для узкой шапки в программе или письме, например)

- Круг (для аватарки в телеграмме и т.п.)

Для примера можно загуглить логотип "тинькофф страхование" - в зависимости от потребностей части логотипа меняют своё расположение.

И в двух вариантах для светлого и темного фонов.

Также прикрепил 2 скриншота - где изначально будет располагаться логотип, дизайн сайта на этих скринах еще не сделан, но нужно, чтобы лого можно было разместить на этих участках, пока используется временный дизайн.

Нужны исходники в векторе, плюс готовые png.

Пожалуйста, напишите стоимость работы, примерный срок, ваш опыт работы (сколько лет). Если есть подходящие по тематике примеры - покажите.