Требуется разработка логотипа, подробности выбранному исполнителю

С Виктором было очень приятно сотрудничать. Мне понравилось, что он в процессе работы очень спокойно реагировал на мои "муки творчества", когда сегодня вариант логотипа мне кажется подходящим, а завтра что-то в нем не устраивает и надо переделать. Рекомендую!