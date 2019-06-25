Слово "дукта" почти ничего не значит (вроде имя такое есть), просто был свободный домен и вроде звучит неплохо, так что к этому слову не цепляться. Логотип нужен для интернет магазина, который будет заниматься ...
Создать логотип для форума
Создать логотип для форума
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