1. Логотип как в прикрепленном файле, с такой же звездой, ее цветом и шрифтом. Meteorit Эффетивно и быстро. Логотип в двух шаблонах со звездой над шрифтом и ...
Эмблему/Логотип компании
Добрый день!
Нужно нарисовать логотип/эмблему с фоном для кинокомпании. Для использования на визитках или как заглушку/первую страницу сайта.
Тема: кино
Название: Эволюшн Пикчерс
Идеи по визуализации во вложении. Также приветствуется свободный полет фантазии на эту тему.
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