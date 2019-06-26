Эмблему/Логотип компании

Добрый день!

Нужно нарисовать логотип/эмблему с фоном для кинокомпании. Для использования на визитках или как заглушку/первую страницу сайта.

Тема: кино

Название: Эволюшн Пикчерс

Идеи по визуализации во вложении. Также приветствуется свободный полет фантазии на эту тему.