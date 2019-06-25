Логотип, элементы для КП, визитки, дизайн для страницы в Facebook

1.

Логотип как в прикрепленном файле, с такой же звездой, ее цветом и шрифтом.

Meteorit

Эффетивно и быстро.

Логотип в двух шаблонах со звездой над шрифтом и со звездой слева от шрифтов.

Векторные файлы логотипа.

2.

Элементы для коммерческого предложения - элементы обложки.

На обложке в центре должно быть:

Логотип Метеорит

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

в футере листа А4 логотипы партнеров - SVC, Borri, Eaton, Vertiv, Legrand, APC, AKSA - более крупным размером.

Cummins, Perkins, Энерго-Моторы, Huawei, CyberPower, Hiden, EASTUPS, HP, Supermicro, Dahua, Lenovo - более мелким размером.

Размер блока с логотипами партнеров не должен сильно привлекать внимание. Лого должны быть видны, быть четкими, но эти логотипы не являются ключевым элементом обложки.

(пример - ТКП от Энерго-Моторы загрузил)

3. Шаблон визиток для сотрудников для дальнейшей печати визиток в типографии.

4. Фирменный бланк с логотипом

5. Оформление для соцсетей с логотипом.