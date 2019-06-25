Здравствуйте. Необходимо создать, в электронном виде, логотип для автосервиса, который оказывает услуги по уходу за авто и оклейке пленками. Фигура геометрической формы в виде фрукта - лимон. Есть наброски.
Логотип, элементы для КП, визитки, дизайн для страницы в Facebook
1.
Логотип как в прикрепленном файле, с такой же звездой, ее цветом и шрифтом.
Meteorit
Эффетивно и быстро.
Логотип в двух шаблонах со звездой над шрифтом и со звездой слева от шрифтов.
Векторные файлы логотипа.
2.
Элементы для коммерческого предложения - элементы обложки.
На обложке в центре должно быть:
Логотип Метеорит
ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
в футере листа А4 логотипы партнеров - SVC, Borri, Eaton, Vertiv, Legrand, APC, AKSA - более крупным размером.
Cummins, Perkins, Энерго-Моторы, Huawei, CyberPower, Hiden, EASTUPS, HP, Supermicro, Dahua, Lenovo - более мелким размером.
Размер блока с логотипами партнеров не должен сильно привлекать внимание. Лого должны быть видны, быть четкими, но эти логотипы не являются ключевым элементом обложки.
(пример - ТКП от Энерго-Моторы загрузил)
3. Шаблон визиток для сотрудников для дальнейшей печати визиток в типографии.
4. Фирменный бланк с логотипом
5. Оформление для соцсетей с логотипом.
Заявки фрилансеров
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