Логотип для сайта

$8
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен1 заявка114 просмотров

Сделать логотип для сайта

6 лет назад
demaxweb
Денис 
25 лет
8 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

nldesign
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад
$8
1 день
Escrow
Отличный, ответственный исполнитель. Всегда на связи и качественно делает свою работу. Рекомендую!
Отличный заказчик, четкое ТЗ и очень приятный в общении человек:) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

nldesign
28 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад
6 лет назад