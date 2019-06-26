Dive Point

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Закрыт20 заявок434 просмотра

Мне необходим логотип такого типа!

в векторе !

но изменённые названия все остольное такжe

привет у нас есть лого старый я его прилагаю снизу, но хочу сделать такой как я вложил в самом начале! Это старый все надписи правильные толко не хватает в низу Украина хочу переделать по типу цветного который я вложил

6 лет назад
guest_15616491697687
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров