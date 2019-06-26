Нужен логотип для кинокомпании который мы разместим на нашем официальном сайте. требования простые: хорошее знание Фотошопа
Лого для сайта
Требуется лого для сайта. Сайт и прочую информацию дам, если вас заинтересует.
Заявки фрилансеров
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