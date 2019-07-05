Разработать логотип

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Завершен35 заявок257 просмотров

Салон по оказанию услуг в сфере перманентного макияжа. Название Hello Beauty . Во вложении фото интерьера салона. 

необходимо сделать логотип 

6 лет назад
AnnaGrigorova
Анна 
41 год
11 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад
$35
3 дня
Выбрала Инну исполнителем, и осталась очень довольной! Всегда на связи, учитывает все пожелания, работает очень быстро. От логотипа я в восторге! Рекомендую!
Отличный заказчик. Всегда на связи. Оплата моментальная. Спасибо за интересный заказ. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

InnaMay
Инна 
45 лет
8 лет в сервисе
Была
2 года назад
6 лет назад