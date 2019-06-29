Отрисовать логотип в вектор
Логотип Шаурмы
Требуется сделать логотип Шаурмы, так же сразу продумать наклейки и полный набор типографии.
Заявки фрилансеров
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