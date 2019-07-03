Отрисовать логотип в вектор

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Завершен9 заявок180 просмотров

Отрисовать логотип в вектор

6 лет назад
Pazhiloy
39 лет
6 лет в сервисе
Был
4 года назад

Выбранный исполнитель

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
21 час назад
6 лет назад
$5
1 день
Редкий случай когда работа сделана так, как ты ее представляешь) Все быстро и качественно. Рекомендую к сотрудничеству
Спасибо Владимиру за проект, от сотрудничества остались положительные впечатления. Оплата вовремя и в полном объеме. Рекомендую к сотрудничеству как хорошего заказчика! Буду рада сотрудничеству в дальнейшем!

Заявки фрилансеров

HannaWise
Анна 
40 лет
10 лет в сервисе
Была
21 час назад
6 лет назад
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