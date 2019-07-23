Необходима разработка логотипа

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Завершен32 заявки373 просмотра

Здравствуйте. Для сайта необходимо разработать логотип. Мототематика.

Указывайте пожалуйста свои цены, сроки. И особенности работы: предоплата, сколько вариантов наброска логотипа показываете и тд.

6 лет назад
Ahill234
39 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад
$30
11 дней
Очень контактный фрилансер. Работа была сдана точно в срок, что очень порадовало ) Было приятно с вами работать!
Спасибо за заказ. Техзадание, обратная связь на высшем уровне. Определились сразу. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

ElenaMedvedeva
Елена 
37 лет
6 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
6 лет назад