PALM ROLLER Роллер - это массажер для лица из натуральных камней. Обладает лечебными и омолаживающими свойствами. Регулярное использование роллера способствует улучшению кожи лица, разглаживанию морщин и пр. Для более глубокого изучения можете найти информацию здесь в ...
Необходима разработка логотипа
Здравствуйте. Для сайта необходимо разработать логотип. Мототематика.
Указывайте пожалуйста свои цены, сроки. И особенности работы: предоплата, сколько вариантов наброска логотипа показываете и тд.
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