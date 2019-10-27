Логотип для строительной компании 1st House

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Логотипы и Знаки
Завершен32 заявки1267 просмотров
#1$50

В современном стиле. Минималистичный.

6 лет назад
1stbreak
Алексей 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Победитель конкурса

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
#1
Все сделано профессионально.
Профессиональный подход к делу! Супер адекватный, с совершенно четкими тз. Понятно излагает суть задачи и даёт такие же правки. Оплата вовремя. Рекомендую ещё раз!

Заявки фрилансеров

Stepan55
Степан 
69 лет
10 лет в сервисе
Был
3 часа назад
6 лет назад
#1
Лучший дизайнер логотипов апреля
ТОП-10
Логотипы и Знаки