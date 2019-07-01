Создать логотип

Разработать современный логотип (предпочитаемый стиль - урбанистический) для музыкальной группы. Название состоит из четырёх английских букв. Логотип будет использоваться в социальных сетях, на YouTube-канале и в будущем - на сайте. Ссылка на бриф (https://docs.google.com/document/d/1OGiukj8t3qj_i_XrvMUiNvQyY5IY8DRp3tHX1HYNPLs/edit?usp=sharing). ...