Отрисовать логотип в вектор
Логотип грузинского ресторана. Презентация для собственников помещений
Необходимо сделать логотип грузинского ресторана ЧАЧА (всю информацию по ресторану, фотографии вышлю отдельно). Так же нужна презентация ресторана для собственников помещений (текстовую часть предоставлю).
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен6 лет назад
Задача Разработать логотип для B2B, B2C сервиса, который автоматизирует туристические процессы пользователей и помогает организовать отдых без посредников, турагенстви дополнительных коммиссий. Более детальная информация в прикрепленном тех. задании.Завершен6 лет назад
Компания по реставрации и перетяжке мебели и авто сидений. Назыание арена - студия реставрации. Необходимо разработать логотип и визитки: на которой будет указаны контакты и основные направлерия работы... подробнее уточним в личном смсЛоготипы и Знаки41 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $50
В современном стиле. Минималистичный.Завершен6 лет назад
Нужно создать логотип для компании в минималистическом дизайнеЛоготипы и Знаки38 заявокЗакрыт6 лет назад
Нужно создать простой, но оригинальный логотип.Завершен6 лет назад
Требуется сделать логотип Шаурмы, так же сразу продумать наклейки и полный набор типографии.Логотипы и Знаки29 заявокЗакрыт6 лет назад
- $260
Разработка концепции сайта, дизайн сайта,визуальное наполнение , разработка логотипа компанииЗакрыт6 лет назад
Полное описание задания в файле.Логотипы и Знаки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Разработать современный логотип (предпочитаемый стиль - урбанистический) для музыкальной группы. Название состоит из четырёх английских букв. Логотип будет использоваться в социальных сетях, на YouTube-канале и в будущем - на сайте. Ссылка на бриф (https://docs.google.com/document/d/1OGiukj8t3qj_i_XrvMUiNvQyY5IY8DRp3tHX1HYNPLs/edit?usp=sharing). ...Логотипы и Знаки34 заявкиЗакрыт6 лет назад