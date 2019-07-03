Логотип грузинского ресторана. Презентация для собственников помещений

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Завершен1 заявка183 просмотра

Необходимо сделать логотип грузинского ресторана ЧАЧА (всю информацию по ресторану, фотографии вышлю отдельно). Так же нужна презентация ресторана для собственников помещений (текстовую часть предоставлю).

6 лет назад
Evg1977
48 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад
$200
5 дней
Escrow
Выражаю Антону благодарность! Работа выполнена качественно, сроки не нарушены. Все понравилось! Всем советую!
Спасибо Жене. Четкая постановка задачи, своевременная оплата. Очень рекомендую

Заявки фрилансеров

Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
6 лет назад