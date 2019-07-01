Разработать логотип и визитки

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Закрыт41 заявка295 просмотров

Компания по реставрации и перетяжке мебели и авто сидений. Назыание арена - студия реставрации.  Необходимо разработать логотип и визитки: на которой будет указаны контакты и основные направлерия работы... подробнее уточним в личном

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6 лет назад
arena72
Антон 
37 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров