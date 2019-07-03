Придумать название и логотип для студии дизайна интерьера

Нужно придумать уникальное название для студии дизайна интерьера и лого.

Цветовая гамма - чёрный, белый, золотой ... Рассмотрю и другие сочетания, но лого не должен быть разноцветным.

Прикрепляю примеры понравившихся лого.

Жду ваших предложений по срокам и цене, а также портфолио уже выполненных лого.