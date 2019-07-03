Придумать название и логотип для студии дизайна интерьера

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Закрыт22 заявки358 просмотров

Нужно придумать уникальное название для студии дизайна интерьера и лого.

Цветовая гамма - чёрный, белый, золотой ... Рассмотрю и другие сочетания, но лого не должен быть разноцветным. 

Прикрепляю примеры понравившихся лого.

Жду ваших предложений по срокам и цене, а также портфолио уже выполненных лого. 

6 лет назад
Hell4
29 лет
6 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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