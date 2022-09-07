Доработка/улучшение иконки для игры

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт17 заявок488 просмотров

Есть игра Слова из Слова на Андроид play.google.com

Нужно доработать существующую иконку, чтобы она стала более привлекательной для игроков (80% аудитории - женщины). Так как игра уже имеет достаточно большую аудиторию, то новая иконка должна остаться узнаваемой. Желательно сделать несколько вариантов, чтобы было из чего выбрать.

Исходники иконки игры в psd.

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