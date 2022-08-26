Необходимо разработать 10 аватарок для игрового клана с логотипом ML. Аватарки должны быть выполнены в различных цветах и подходить для использования в игре. Ожидается качественный пиксель-арт и уникальный дизайн для каждой иконки.
Аватар для группы вконтакте
сделать аватар для группы с логотипом «SVOLOTA»
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