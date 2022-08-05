У нас есть ПО Бизнес пак (бухгалтерская программа для ведения документации). Из нашей программы можно сделать обработку в 1С, но не все об этом знают. Задача:

1. В рекламе за 5-6 секунд (столько времени показывается реклама при открытии программы) пользователь должен понять, что есть возможность обработки данных из Бизнес пака в 1С (логотип 1С должен быть крупным)

2. Должна быть кнопка, при нажатии на которую открывается страница с форумом, где можно оформить покупку.

3. *.jpg — jpg изображение 451451

*tn.jpg — jpg изображение 165165 (+маленькая картинка, пример во вложении)

4. Логотип 1С должен быть обязательно на желтом фоне, для лучшей узнаваемости.

5. У Бизнес пака есть свой логотип. Возможно его внедрение в рекламу.

Пример по ссылке: https://paper.dropbox.com/doc/hFvbSVGm29ivY9fUo26LN