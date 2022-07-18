Нарисовать иконки для категорий сайта

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен2 заявки509 просмотров

Скрин №1 - примерно как должны выглядеть иконки (минимализм)

Скрин №2 - для этих категорий нужно нарисовать иконки

3 года назад
DevilBoy
Артём 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
1 день
Escrow
Работа была сделана быстро и качественно. Исполнитель всегда на связи. Буду обращаться еще. Рекомендую к сотрудничеству!
Отличный исполнитель, четкая задача и приятная коммуникация. Буду рад снова сотрудничать!

Заявки фрилансеров

Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
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Был
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