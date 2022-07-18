Требуется отрисовать новые иконки в формате SVG, соответствующие заголовкам и описаниям на сайте. Необходимо также перерисовать существующие иконки на внутренних страницах. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами. Цветовую палитру можно использовать из дизайна сайта. Оплата по договоренности.
Нарисовать иконки для категорий сайта
Скрин №1 - примерно как должны выглядеть иконки (минимализм)
Скрин №2 - для этих категорий нужно нарисовать иконки
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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