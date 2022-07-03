Создать svg анимацию для 4-ех иконок

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка175 просмотров

Создать svg анимацию для 4-ех иконок и загрузить на lottiefiles. Подробнее показал тут https://www.loom.com/share/e405efd996924e1ab8a196a63b98838e Файлы иконок в svg

Приоритет тем кто готов сделать максимально быстро

3 года назад
OldSkorpin
Илья 
34 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Денис
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад

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