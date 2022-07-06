Aso оптимизация приложения

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт1 заявка443 просмотра

Нужна провести aso оптимизация + картинки, иконки и видео.  Для начала нужен ru, en язык.  От вас цена и сроки 

3 года назад
Deno_BY
Денис 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Владислав
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
3 года назад

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