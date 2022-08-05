Нужно сделать 5 уникальных анимированных эмоджи для крипто-проекта https://sui.io/. Эмоджи должны быть выполнены в стилистике проекта. Ссылка на лого проекта, откуда можно взять цвет: https://mystenlabs.notion.site/mystenlabs/Sui-Visual-Assets-4be81179760349eebbbefd6736a58613

Прикрепляю примеры уже готовых эмоджи для этого проекта.