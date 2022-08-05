Дизайн эмоджи

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен3 заявки420 просмотров

Нужно сделать 5 уникальных анимированных эмоджи для крипто-проекта https://sui.io/. Эмоджи должны быть выполнены в стилистике проекта. Ссылка на лого проекта, откуда можно взять цвет: https://mystenlabs.notion.site/mystenlabs/Sui-Visual-Assets-4be81179760349eebbbefd6736a58613

Прикрепляю примеры уже готовых эмоджи для этого проекта.

3 года назад
Erasus
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$70
3 дня
Все сделано вовремя и в хорошем качестве!
Всё прошло отлично.Рекомендую !

Заявки фрилансеров

Александр
 
51 год
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Анна
 
47 лет
17 лет в сервисе
Была
4 дня назад
145 отзывов
3 года назад
ТОП-10
Иконки и Пиксель-арт
Juicy-ART
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
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