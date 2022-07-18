Требуется отрисовать новые иконки в формате SVG, соответствующие заголовкам и описаниям на сайте. Необходимо также перерисовать существующие иконки на внутренних страницах. Исполнитель должен иметь портфолио с похожими работами. Цветовую палитру можно использовать из дизайна сайта. Оплата по договоренности.
6 иконок
Сделать иконки в минималистичном стиле, следуя ТЗ и примерам.
Нужно 6 иконок
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