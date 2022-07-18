6 иконок

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт7 заявок221 просмотр

Сделать иконки в минималистичном стиле, следуя ТЗ и примерам.

Нужно 6 иконок

3 года назад
guest_16591685299509
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