Здравствуйте. Нужны 2 авы. Или 1 смотря по цене. Вобщем . Для себя не придумал. Братику надо тянка с ножом m9 bayoned universal . Ником MayNik. В красивых цветах тонах) по вашему вкусу... ( Не болле 2-3$)