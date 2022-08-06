Требуется разработать SVG анимацию для четырех иконок и загрузить её на платформу LottieFiles. Иконки должны быть в формате SVG. Приоритет будет отдан исполнителям, готовым выполнить заказ в кратчайшие сроки. Подробности предоставлены в виде примера.