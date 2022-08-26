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Отрисовать иконки для сайта
На сайте https://arenda-attrakcionov.ru/arenda-mebeli/ есть боковое меню с иконками. Необходимо нарисовать все иконки, только в другом стиле - http://joxi.ru/Grq09avUbnW7QA без особых деталей, чтобы в размере 20x20 px было понятно +- что изображено. Два цвета - hex 886EC0 и 868686.
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