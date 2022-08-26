Отрисовать иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен18 заявок613 просмотров

На сайте https://arenda-attrakcionov.ru/arenda-mebeli/ есть боковое меню с иконками. Необходимо нарисовать все иконки, только в другом стиле - http://joxi.ru/Grq09avUbnW7QA без особых деталей, чтобы в размере 20x20 px было понятно +- что изображено. Два цвета - hex 886EC0 и 868686.

3 года назад
Alex_musatov
Александр 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранные исполнители

Bunakovkirill_
Кирилл 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$16
2 дня
Escrow
.
все отлично!
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$20
2 дня
Все отлично, Роман ответственно подходит к работе и выполняет все на достойном уровне.
Все отлично, приятно работать с таким заказчиком - рекомендую

Заявки фрилансеров

Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
2 дня назад
61 отзыв
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Лев
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Александр
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
3 отзыва
3 года назад
Bunakovkirill_
Кирилл 
31 год
8 лет в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
Виктория
 
24 года
4 года в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
3 года назад
Ева
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Марюс
 
48 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
1 отзыв
3 года назад
Наталия
 
39 лет
4 года в сервисе
Была
5 дней назад
5 отзывов
3 года назад
Артем
 
34 года
9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Виктор
 
33 года
6 лет в сервисе
Был
15 дней назад
68 отзывов
3 года назад
Сергей
 
29 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
221 отзыв
3 года назад
Юлія
 
22 года
3 года в сервисе
Была
3 года назад
3 года назад
Максим
 
31 год
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
2 отзыва
3 года назад
roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
Сергей
 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
257 отзывов
3 года назад
Анна
 
21 год
3 года в сервисе
Была
8 дней назад
23 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Сделать рекламу при входе в программу

    Разработайте рекламу для программы Бизнес пак, которая будет отображаться при запуске. Реклама должна информировать о возможности обработки данных в 1С, содержать крупный логотип 1С на желтом фоне и кнопку для перехода на страницу оформления покупки. Используйте предоставленные изображения и обеспечьте понимание пользователями этой функции за 5-6 секунд.

    Иконки и Пиксель-арт3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Ищем графического дизайнера

    Требуется графический дизайнер для создания аватарки интернет-магазина и рисования эскиза для одежды в стиле пиксель-арт. Ожидается качественный и оригинальный подход к дизайну.

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна красивая аватарка

    Требуется разработка 2 аватарок или 1 по цене до 2-3$. Необходимо создать дизайн с изображением девушки с ножом M9 Bayonet в красивых цветовых тонах. Ожидается креативный подход и индивидуальный стиль.

    Иконки и Пиксель-арт13 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отредактировать картинки для сайта

    $10

    Необходимо отредактировать картинки для сайта, включая иконки и пиксель-арт, в соответствии с заданными размерами. Требуется внимание к деталям и точное соблюдение размеров для оптимального отображения на сайте.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Стикеры в телеграмм

    Требуется разработать 20 мем стикеров для Telegram с изображением лица актера из Brazzers на тему массажа. Важно учесть стиль пиксель-арт и качество изображения для использования в мессенджере.

    Иконки и Пиксель-арт14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Aso оптимизация приложения

    Требуется провести ASO оптимизацию приложения, включая разработку иконок, пиксель-арт и видео. Материалы должны быть подготовлены на русском и английском языках. Укажите цену и сроки выполнения.

    Иконки и Пиксель-арт1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Дизайн эмоджи

    Требуется разработать 5 уникальных анимированных эмоджи для крипто-проекта Sui. Эмоджи должны быть выполнены в стилистике проекта, с использованием цветовой палитры из логотипа. Примеры готовых эмоджи также прикреплены для вдохновения.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • 6 иконок

    Требуется разработка 6 иконок в минималистичном стиле. Необходимо следовать техническому заданию и предоставленным примерам. Иконки должны быть уникальными и соответствовать заданным требованиям.

    Иконки и Пиксель-арт7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Отрисовать элементы иконок для сайта

    Требуется отрисовать элементы иконок для сайта, связанного с железнодорожной продукцией. Иконки предназначены для раздела каталога продукции и услуг. Ожидается создание ярких и понятных значков, соответствующих тематике сайта.

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нарисовать иконки для категорий сайта

    $10

    Требуется нарисовать иконки для категорий сайта в минималистичном стиле. Иконки должны соответствовать представленным примерам и быть выполнены в технике пиксель-арт. Учитывайте требования к дизайну и стилистике.

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад