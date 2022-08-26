Разработать аватарки для каталогов сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен8 заявок265 просмотров

тз прикреплено файлом

объем работ здесь - https://arenda-attrakcionov.ru/attrakciony/custom-attrakciony/

3 года назад
Alex_musatov
Александр 
30 лет
3 года в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

roman_loginov
Роман 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$10
2 дня
Все отлично, работа выполнена полностью в соответствии с тз.
Отличный заказчик, четкая задача и быстра оплата - однозначно рекомендую

Заявки фрилансеров

Александр
 
49 лет
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад
78 отзывов
3 года назад
Данило
 
23 года
3 года в сервисе
Был
7 месяцев назад
3 года назад
Віталій
 
25 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Лев
 
23 года
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
4 отзыва
3 года назад
Роберт
 
19 лет
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3 года назад
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Артем
 
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9 лет в сервисе
Был
9 дней назад
158 отзывов
3 года назад
Александр
 
34 года
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
162 отзыва(-5)
3 года назад
roman_loginov
Роман 
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