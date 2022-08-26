Разработайте рекламу для программы Бизнес пак, которая будет отображаться при запуске. Реклама должна информировать о возможности обработки данных в 1С, содержать крупный логотип 1С на желтом фоне и кнопку для перехода на страницу оформления покупки. Используйте предоставленные изображения и обеспечьте понимание пользователями этой функции за 5-6 секунд.