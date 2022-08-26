Обрисовка полигонов в Яндекс.конструкторе

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт3 заявки894 просмотра

Необходимо обрисовать полигоны на карте согласно документации о судебных участках Московской области, которые мы пришлем. Файлы нужны в формате .geojson

Каждый участок нужно будет пронумеровать в соответствии с законодательством. Пример выполненной работы прикреплен ниже.

Всего нужно сделать 36 таких участков.

3 года назад
Lee3a
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2 года назад

Заявки фрилансеров

Иван
 
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