Требуется разработать аватар для группы ВКонтакте с логотипом «SVOLOTA». Основное внимание уделить пиксель-арту и созданию уникальных иконок. Работа должна быть выполнена в соответствии с требованиями платформы.
6 иконок для нового раздела каталога и оформление заглавия
На https://mos-radius.ru/ есть “экскурсионное меню” (каталог экскурсий). Состоит из трёх разделов:
- Обзорный радиус
- Базовый радиус
- Расширенный радиус
Заголовок представляет собой декоративный элемент и краткий текст.
Плитка с экскурсиями - это иконка с текстовым описанием экскурсии.
Нужно сделать: Районный радиус.
Подзаголовок: Экскурсии по районам Москвы
На плашке написано: для исследователей районов
Изображение: окружность или контур Москвы (он близок к окружности) с закрашенным сектором. Предложить варианты.
Ниже идут плитки с районными экскурсиями, их 6:
Таганка
Пресня
Замоскворечье
Хамовники
Преображенка
Басманный
Для каждой из этих экскурсий нужна иконка. Есть две идеи:
- Герб района в авторском стиле. Но без пестроты (у нас два цвета) и лишних деталей.
- Закрашенный и увеличенный район на карте (типа как в Википедии районы Москвы на карте показаны, но без аппендикса в виде Новой Москвы на Юго-Западе) с заглавной буквой названия района.
Делаем в стиле основного меню. Сначала делаем заглавную группу, после утверждения - первую плитку, скажем, для Таганки. После утверждения - перейдём к следующим.
Пришлю исходник.
На выходе:
Оптимизированные по весу SVG
Исходники
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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