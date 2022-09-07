6 иконок для нового раздела каталога и оформление заглавия

$70
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок302 просмотра

На https://mos-radius.ru/ есть “экскурсионное меню” (каталог экскурсий). Состоит из трёх разделов:

  • Обзорный радиус
  • Базовый радиус
  • Расширенный радиус
Каждый из них состоит из заголовка и плиток с экскурсиями.

Заголовок представляет собой декоративный элемент и краткий текст.

Плитка с экскурсиями - это иконка с текстовым описанием экскурсии.

Нужно сделать: Районный радиус.

Подзаголовок: Экскурсии по районам Москвы

На плашке написано: для исследователей районов

Изображение: окружность или контур Москвы (он близок к окружности) с закрашенным сектором. Предложить варианты.

Ниже идут плитки с районными экскурсиями, их 6:

Таганка

Пресня

Замоскворечье

Хамовники

Преображенка

Басманный

Для каждой из этих экскурсий нужна иконка. Есть две идеи:

  • Герб района в авторском стиле. Но без пестроты (у нас два цвета) и лишних деталей.
  • Закрашенный и увеличенный район на карте (типа как в Википедии районы Москвы на карте показаны, но без аппендикса в виде Новой Москвы на Юго-Западе) с заглавной буквой названия района.
Ещё момент в том, что размер одной плитки небольшой, а иконки - меньше её половины. Надо тоже понять, оставлять также, или делать иконку на всю ширину, а заголовок размещать на ней. Минус второго решения - в мобильной версии будет помещаться по 2-3 экскурсии вместо 6 сейчас. Надо посмотреть.

Делаем в стиле основного меню. Сначала делаем заглавную группу, после утверждения - первую плитку, скажем, для Таганки. После утверждения - перейдём к следующим.

Пришлю исходник.

На выходе:

Оптимизированные по весу SVG

Исходники

3 года назад
iamevgeniy
Евгений 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

dum187
37 лет
15 лет в сервисе
Был
17 дней назад
3 года назад
$70
5 дней
Всё классно. Приняли сразу, ни одной корректировки не было.
Как всегда все отлично, спасибо за работу.

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Сергей
 
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dum187
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