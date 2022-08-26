Необходимо разработать 6 иконок для новых плиток экскурсионного меню по районам Москвы, а также оформить заглавие раздела. Иконки могут быть в виде гербов районов или увеличенных участков на карте. Также требуется создать декоративный элемент для заголовка 'Экскурсии по районам Москвы'. Все изображения должны быть оптимизированы в формате SVG.