Требуется разработка иконок и картинок в стиле поп-арт с применением техники пиксель-арт. Ожидается креативный подход и внимание к деталям в создании графических элементов.
Преобразовать фото человека в иконку по примеру
Создать иконку в стиле примера по фото. Фото скину при обсуждении заказа.
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