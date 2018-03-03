Требуется сверстать 12+ страниц с учетом мобильной версии (Резиновый, адаптивный, гибридный). Кроссбраузерность. Валидность верстки по W3C Validator. Использовать все современные технологии верстки типа <header>, <main>, <article>, <section>, <nav> и т.д.. Современные технологии использования медиаконтента <figure>, <figcaption> ...
Андрей IlekorIlekor
Люблю делать свою работу качественно и ответственно. Выполнять все в сроки и с максимальным позитивом, могу много предложить идей в дополнение к задаче. Не люблю халявщиков, коим сам не являюсь, считаю, что каждая работа должна оплачиваться. Я являюсь как заказчиком так и исполнителем, выполнять чьито задачи всегда интересно, как и давать заказы кому то.
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