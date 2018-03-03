Ilekor

Андрей Ilekor

 
36 летУкраина/Ивано-Франковск
13 лет на фриланс-бирже
Был
5 дней назад
14 отзывов
1 новый
Свободный человек

Люблю делать свою работу качественно и ответственно.  Выполнять все в сроки и с максимальным позитивом, могу много предложить идей в дополнение к задаче. Не люблю халявщиков, коим сам не являюсь, считаю, что каждая работа должна оплачиваться. Я являюсь как заказчиком так и исполнителем, выполнять чьито задачи всегда интересно, как и давать заказы кому то. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$250
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Верстка 12+ страниц HTML, CSS, JavaScript

    Требуется сверстать 12+ страниц с учетом мобильной версии (Резиновый, адаптивный, гибридный). Кроссбраузерность. Валидность верстки по W3C Validator. Использовать все современные технологии верстки типа &lt;header&gt;, &lt;main&gt;, &lt;article&gt;, &lt;section&gt;, &lt;nav&gt; и т.д.. Современные технологии использования медиаконтента &lt;figure&gt;, &lt;figcaption&gt; ...

    JavascriptHTMLCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    24 дня назад

  • Справка от желтой лихорадки

    Приветствую. Требуется создать три справки от лихорадки. Созданы в формате: вроде они сфотографированы телефоном. Для двух взрослых и ребенка. Справки требуются для украинских граждан. Имеются примеры. Возможно будут ваши варианты.

    Обработка фотографийнет заявок
    Закрыт
    год назад

  • Ищу seo-специалиста для создания проектов

    [b]Требования к кандидатам:[/b] свободное владение английским опыт работы с зарубежным Google ответственность и коммуникабельность серьезный подход к работе [b]Обязанности:[/b] 1 составление списка ключевых слов 2 анализ конкурентов 3 создание структуры разделов сайта 4 подготовка ТЗ для копирайтеров 5 Сопровождение сайта

    Поисковые системы (SEO)14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Скрипт учета уникальных посещений PHP

    Учет только количества уникальных посещений за сутки Статистика ведется только за сегодня, все прошлое удалять В качестве хранения данных не использовать MySql или подобное, только SQLite (no pdo), файлы или ваше предложение Файл скрипта подключается как include Не писать скрипт ...

    PHPMySQLSQLite
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка Landing Page (Адаптивная)

    [b]Требования:[/b] Адаптивность Минимализм (Не нужны громоздкие коды стилей, блоков, особенно которые не используются. Дизайн прорисован таким образом, что бы было минимум графики, максимально легкая страница) Микроразметка shema.org (Рейтинг, Товары, Статьи) Меню ездит по экрану при прокрутке [b]Страницы:[/b] Всего 6 страниц.  4 страницы имеют ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Landing Page "Медицина" (EN)

    [b]Тематика:[/b] медицинское устройство отслеживания [b]Клиенты:[/b] среднего и пожилого возраста [b]Цвета: [/b]белый,[b] [/b]зелёный и темно-синий [b]Требования:[/b] Предусмотреть качественное отображение под различные разрешения экранов. Предусмотреть адаптацию сайта для мобильных устройств. [u]Минимализм, максимально избежать графических обьектов, больше упор на блоки и текст.[/u] Основное [u]внимание нужно уделить ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нужен seo-специалист (EN) Гугл Бурж

    Требуется осмотреть собранные ключевые слова и сделать корректировки. Осмотреть кластеризацию ключей и сделать корректировки. Продумать структуру разделов сайта по ключевым словам. Создать задания копирайтерам для написания статей (EN). Всего ключей ВЧ, СЧ, НЧ: 130 Тематика: медицинский прибор Все детали будем обсуждать ...

    Написание статей
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Landing Page "под ключ" (EN)

    1. Проработать структуру (Общего текста на странице должно быть &gt;= 10к символов, все на одной странице) 2. Нарисовать (Адаптивный, продумать расстановку заголовков для SEO) 3. Сверстать (По всем современным требованиям, включая теги для SEO) 4. Наполнить тестовым контентом Ни на ...

    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • PHP скрипт сравнения текстов

    Доброго времени суток! Требуется создать класс. Задача: На вход принимаем три и более текстов(статей), похожие друг на друга с различием в словах или предложениях. Сравниваем их, находим отличия и совпадения. Сравниваем предложения по словам, предложения по предложения.  Сливаем тексты в одно ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Сверстать шаблон

    $100

    Приветствую, требуется сверстать PSD шаблон. Превью прикреплены, PSD предоставлю исполнителю. [b]Извините, забыл указать: дизайн фиксированный, растягивается только фон.[/b] Требования: Иметь хороший опыт в верстке; Обтекаемые блоки - завершать обтекаемость для будущих вставок блоков; Не использовать фреймворки css; По возможности исключать javascript; Выполненную ...

    JavascriptCSS
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    Приветствую, для сайта отеля, требуется нарисовать 2 иконки: 1 иконка с одним человеком, вторая с двумя. Иконки требуются для обозначения сколько местные номера. Вписать в дизайн сайта. Сайт будет предоставлен. На сайте есть пример.

    Дизайн сайта
    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Верстка шаблона

    Здравствуйте. Требуется сверстать шаблон состоящий из нескольких страниц. Работа: [list=1][*]Верстка всех страниц, [*]Верстка всплывающих окон. [*]Всплывающие окна желательно на CSS.[/list] Требования:[list=1][*]Знание всех последних тенденций HTML/CSS[*]Умение создавать страницы кроссбраузерными[*]Футер всегда прижат к низу страницы [/list] [i]Скрины страниц прикрепил.[/i] [b]В заявке указывайте сроки ...

    HTMLCSSВерстка шаблона
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать дизайн внутренних страниц из уже имеющегося исходника

    Здравствуйте. Имеется готовый исходник PSD главной страницы. Что бы завершить проект, нужно [b]продумать[/b] и нарисовать три внутренние странницы: страницу номеров, страницу галереи, страницу контактов с формой и текстом над формой. Подробности и материалы для работы, после ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Перевод комментариев на ENG

    Здравствуйте, требуется перевод комментариев на английский разговорный язык. Комментариев 30. Все короткие. Комментарии для сайта файлообменника. Внимание, использование сервисов Google Translate, Promt и т.д., запрещено. За использование подобных сервисов, работу не оплачиваю.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Функция PHP для работы с большим файлом txt

    Здравствуйте! Требуется создать функцию для работы с большими файлами txt. Что должна уметь функция: 1. Брать N количество случайных строк из файла. 2. Удалять взятые строки из файла. 3. Хорошая скорость, малая нагрузка. Входящие данные функции: (полный путь к файлу, количество получаемых строк, удалять ...

    PHP
    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Верстка одностраничника

    Здравствуйте, требуется сверстать страничку примерно на 5 экранов. Правильная работа как на ПК так и на Телефонах - шрифты, расположения блоков и т.д. не путать с мобильной версией, версия как на компе, только со стилями и ...

    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Разработать дизайн одностраничника для Базы Отдыха

    Здравствуйте! Требуется разработать дизайн сайта одностраничника базы отдыха на море. Имеются брошюры, как пример цветов, имеются фото базы и т.д. В дизайне: Блок контактов Блок с картой проезда - карта с брошюры или нарисовать самостоятельно. Блок меню с двумя ссылками. Блок ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Grave-Digger
Ариф 
25 летАзербайджан
2 года в сервисе
Был
4 часа назад
$250
10 баллов
6 дней назад
Верстка 12+ страниц HTML, CSS, JavaScript
новый отзыв
Четко поставлена задача. Всегда на связи. Было приятно сотрудничать!
Очень понравилось сотрудничество. Дела без лишней воды. Сдаешь задачу, на выходе получаешь отлично сверстанную работу. Несколько уточнений и ожидание проекта. Критика воспринимается по взрослому. Предоплату не брал. Деньги оплачены после полного одобрения проекта. Благодарю за отлично выполненный заказ.
Ответный отзыв
ZXTimon
37 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
месяц назад
$15
10 баллов
4 года назад
Создать шапку и картинку для сайта
Всегда рад помочь. Все отлично!
Все супер
Ответный отзыв
dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
5 дней назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Скрипт учета уникальных посещений PHP
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
Работа выполнена отлично, все вопросы решались мгновенно. Код прокомментирован, структурирован, написан грамотно. Рекомендую.
Ответный отзыв
verg132
Сергей 
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$250
10 баллов
6 лет назад
Верстка Landing Page (Адаптивная)
Отличный заказчик, который знает что ему нужно. Коммуникация на высшем уровне. Все вопросы и неясности решались моментально. С оплатой никаких проблем, все четко! Спасибо за интересный проект!
Очень профессионален, ответственен, думает не шаблонно. Критику воспринимает как рабочий процесс. Знает все современные технологии верстки, требования поисковых машин, микроразметки, оптимизации. РЕКОМЕНДУЮ.
Ответный отзыв
Bogdanovskaya
Татьяна 
49 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
$300
10 баллов
6 лет назад
Landing Page "Медицина" (EN)
Отлично поработали. ТЗ понятное, задачи изложены четко, комментарии быстрые, оплата моментальная. Андрей, спасибо за проект. Буду рада продолжению сотрудничества.
Работаю уже не в первый раз. Всегда все четко, легко, без пафоса. Постоянно в онлайне. Если отлучается, оговаривает. Неясные моменты переспросит. Качество разработки отличное. Не нужно постоянно дергать, знает когда и что нужно сдать. Рекомендую к сотрудничеству однозначно.
Ответный отзыв