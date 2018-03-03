Свободный человек

Люблю делать свою работу качественно и ответственно. Выполнять все в сроки и с максимальным позитивом, могу много предложить идей в дополнение к задаче. Не люблю халявщиков, коим сам не являюсь, считаю, что каждая работа должна оплачиваться. Я являюсь как заказчиком так и исполнителем, выполнять чьито задачи всегда интересно, как и давать заказы кому то.