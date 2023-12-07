Верстка 12+ страниц HTML, CSS, JavaScript

Приветствую! Необходимо сверстать две странички для нашего сайта. Структура как на этих страницах, только отличаются стили. https://www.optisigns.com/download https://screencloud.com/os Макеты предоставлю исполнителю. Указывайте сроки, стоимость и телеграм для связи.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется сверстать 12+ страниц с учетом мобильной версии (Резиновый, адаптивный, гибридный). Кроссбраузерность. Валидность верстки по W3C Validator. Использовать все современные технологии верстки типа <header>, <main>,
<article>, <section>, <nav> и т.д.. Современные технологии использования медиаконтента
<figure>,
<figcaption> и другие. Использовать правильно теги <h1>, <h2>, <h3>. При работе над проектом файлы аккуратно раскладываются по папкам и понятно подписываются, чтобы их можно было быстро найти в 1?2 клика. Исключение инлайновых стилей. Комментарии в HTML, CSS, JavaScript. Интуитивно понятные имена классов и идентификаторов. Компактный код. Оптимизация изображений. Все, что можно сделать с помощью CSS-стилей, нужно делать через них, не прибегая к JavaScript. Сайт должен быть быстрым. Собрать его так, чтобы ничего не мешало загрузке. Оптимизируем изображения, подключаем lazy loading, прописываем атрибуты alt на случай, если картинки не подгрузилисьб. Используем современные форматы шрифтов — WOFF 2.0 и WOFF. Применяем link rel="preload" для ускорения загрузки шрифтов браузером. Текст должен быть сверстан текстом, а не картинками.
Предлагайте свой бюджет, я немного отстал от современных цен.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗакрыт11 дней назад
- $30
Для Олега + ще 1 сторінкаЗакрыт14 дней назад
Необходимо сверстать лендинг Попадаем на него видим скрин 1. Жмем кнопку. Появляется скрин 2. Ракетка летит по косой траектории и значения увеличиваются от 0.00х до 10.5х. Далее открывается скрин 4. На кнопках ставим ...HTML-верстка10 заявокОткрыт15 дней назад
Нужно поправить страницу спасибоЗавершен15 дней назад
- $50
Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзяHTML-верстка28 заявокОткрыт15 дней назад
- $160
Нужно сверстать 3 страницы. На выходе html+css. Предложить качественные ховеры, а также ту или иную возможную анимацию, например легкое постепенное изменение цвета фона на главной странице на первом экране или левитация зданий или зацикленное поочередное ...Закрыт9 дней назад
Сверстать страничку по примеру. Интересуют сроки и цены.HTML-верстка6 заявокОткрыт16 дней назад
Вёрстка сайта с FigmaHTML-верстка3 заявкиЗакрыт16 дней назад
- $50
Сверстать макеты в чистую верстку. Адаптивно. Должно быть идеально на планшетах. Но не должно рушится на моб и деск. Работу в портфолио выкладывать нельзяЗакрыт15 дней назад