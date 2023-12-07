Верстка 12+ страниц HTML, CSS, JavaScript

Требуется сверстать 12+ страниц с учетом мобильной версии (Резиновый, адаптивный, гибридный). Кроссбраузерность. Валидность верстки по W3C Validator. Использовать все современные технологии верстки типа <header>, <main>, <article>, <section>, <nav> и т.д.. Современные технологии использования медиаконтента <figure> , <figcaption> и другие . Использовать правильно теги <h1>, <h2>, <h3>. При работе над проектом файлы аккуратно раскладываются по папкам и понятно подписываются, чтобы их можно было быстро найти в 1?2 клика. Исключение инлайновых стилей. Комментарии в HTML, CSS, JavaScript. Интуитивно понятные имена классов и идентификаторов. Компактный код. Оптимизация изображений. Все, что можно сделать с помощью CSS-стилей, нужно делать через них, не прибегая к JavaScript. Сайт должен быть быстрым. Собрать его так, чтобы ничего не мешало загрузке. Оптимизируем изображения, подключаем lazy loading, прописываем атрибуты alt на случай, если картинки не подгрузилисьб. Используем современные форматы шрифтов — WOFF 2.0 и WOFF. Применяем link rel="preload" для ускорения загрузки шрифтов браузером. Текст должен быть сверстан текстом, а не картинками.

Предлагайте свой бюджет, я немного отстал от современных цен.