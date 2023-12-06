Верстка 3-х страниц

Нужно сверстать 3 страницы. На выходе html+css. Предложить качественные ховеры, а также ту или иную возможную анимацию, например легкое постепенное изменение цвета фона на главной странице на первом экране или левитация зданий или зацикленное поочередное отображение надписей с цифрами на этом здании, зум превью при наведении и т.д.

Макеты:

https://www.figma.com/file/9lNf9x2SlrKjLjRusrX5Ra/Playloft?type=design&mode=design&t=R7x2tmgSue91nrFk-1