Добавить к лендингу страничку благодарности с кратким текстом и добава

$7
HTML-версткаЗавершен3 заявки22 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добавить для лендинга страничку благодарности, возникающее окошко с тектом " Спасибо! В течении 30 минут с вами свяжется наш менеджер для у точнения условий заказа.Хорошего дня!"
И добавить 10 строчек текста в сам лендинг.

https://www.infinityestategroup.store/

17 дней назад
infinityestate
Константин 
37 летКазахстан
2 месяца в сервисе
Был
3 дня назад
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Выбранный исполнитель
Zhukov1995
27 летРоссия
год в сервисе
Был
2 дня назад
17 дней назад
$1
1 день
RUB
Заказ я указал на первый взгляд несложный но пришлось повозится большую половину дня. Спасибо Рома заморочился и все зделали как мне и хотелось. Могу отметить явную настойчивость и знание своего дела. Спасибо! Рекомендую!!
Прекрасный заказчик, очень вежливый и быстро объяснил задачу :)
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