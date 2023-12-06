Надо сверстать сайт. Макеты https://drive.google.com/file/d/1XwTS2pIJkPDG29oM65xzn_tPp7NsdEXZ/view?usp=sharing Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение. Без цены и срока не рассматриваю отклики. Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду ...
Добавить к лендингу страничку благодарности с кратким текстом и добава
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добавить для лендинга страничку благодарности, возникающее окошко с тектом " Спасибо! В течении 30 минут с вами свяжется наш менеджер для у точнения условий заказа.Хорошего дня!"
И добавить 10 строчек текста в сам лендинг.
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