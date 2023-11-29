Верстка на вордпресс

$200
HTML-версткаОткрыт6 заявок223 просмотра
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сайт doneart.ru
На сайт надо сделать полное сео продвижение по ТЗ
так же ускорить его по максимому на работу в зеленую шкалу
сделать правки в версте по ТЗ
для сайта doneart.ru (Wordpress WPBakery Page Builder)
https://www.figma.com/file/EPGSptIuTbG4L7BFqTr0Lw/doneart.ru.?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=osjFLssQRsU2cnq7-0
1) обновить главную страницу по дизайну из фигмы
2) реализовать главное меню (каталога) 3-го уровня
3) добавить облако тегов на страницы разделов
4) переделать шапку для внутренних страниц

21 день назад
Андрей
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