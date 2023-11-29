Верстка на вордпресс

сайт doneart.ru

На сайт надо сделать полное сео продвижение по ТЗ

так же ускорить его по максимому на работу в зеленую шкалу

сделать правки в версте по ТЗ

для сайта doneart.ru (Wordpress WPBakery Page Builder)

https://www.figma.com/file/EPGSptIuTbG4L7BFqTr0Lw/doneart.ru.?type=design&node-id=0-1&mode=design&t=osjFLssQRsU2cnq7-0

1) обновить главную страницу по дизайну из фигмы

2) реализовать главное меню (каталога) 3-го уровня

3) добавить облако тегов на страницы разделов

4) переделать шапку для внутренних страниц