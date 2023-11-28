Верстка страниц и менюшек сайта и мобильной версии

Необходимо сверстать страницы и меню сайта и мобильной версии, 2 темы (светлая и темная), тут все PSD:https://drive.google.com/drive/folders/1g1yppx7TRiwtsOr-DV-b4Uno5DPEwKTh?usp=sharing

Наш стек технологий

Frontend: фреймворк Nuxt 3

Для вёрстки необходимо знать эту технологию

Backend: фреймворк Express

База данных: MySQL

Веб-сервер: nginx

От вас – сроки и цена. спс