infinityestate

Необходимо настроить ранее установленные пиксели для улучшения наполнения сайтов. Ожидается корректная конфигурация пикселей, чтобы обеспечить их правильную работу и сбор данных.
- Наполнение сайтов1 исполнительЗакрытгод назад
- $3
Требуется корректировка настройки пикселя Facebook на лендинге после добавления страницы благодарности. Необходима проверка и оптимизация для правильного отслеживания конверсий.Наполнение сайтов1 заявкаЗакрытгод назад
- $7
Требуется добавить страничку благодарности для лендинга с поп-ап окном, отображающим текст: 'Спасибо! В течении 30 минут с вами свяжется наш менеджер для уточнения условий заказа. Хорошего дня!'. Также необходимо добавить 10 строчек текста в сам лендинг. Убедитесь в корректности HTML-верстки.HTML-верстка15 заявокЗакрытгод назад
- $7
Требуется добавить страничку благодарности для лендинга с сообщением 'Спасибо! В течение 30 минут с вами свяжется наш менеджер для уточнения условий заказа. Хорошего дня!' Также необходимо вставить 10 строчек текста в сам лендинг. Задача включает HTML-верстку.HTML-верстка1 исполнительЗавершенгод назад
- $1000
Требуется скопировать существующий лендинг и заполнить его собственными изображениями и текстом. Необходимо создать 20 постов, в каждом из которых будет 3-4 картинки и название товара. Также потребуется заменить текст в нескольких местах, максимум 300-400 символов.Наполнение сайтов19 заявокЗакрытгод назад