infinityestate

Константин infinityestate

 
39 лет
2 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
40%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

wenr00w
Айбек 
21 год
4 года в сервисе
Был
10 дней назад
$10
10 баллов
год назад
Пиксели настроить
Четкая поставленная задача. Всегда на связи, что непонятно - ответить/подскажет. В общем, советую!
Айбек отлично справился с задачей! Все выполнено оперативно, практически без каких-либо исправлений. Порадовала порядочность, внимание к деталям, ответственное отношение и соблюдение всех договоренностей. Очень рад сотрудничеству.
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Zhukov1995
Роман 
29 лет
2 года в сервисе
Был
год назад
$1
10 баллов
год назад
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Прекрасный заказчик, очень вежливый и быстро объяснил задачу :)
Заказ я указал на первый взгляд несложный но пришлось повозится большую половину дня. Спасибо Рома заморочился и все зделали как мне и хотелось. Могу отметить явную настойчивость и знание своего дела. Спасибо! Рекомендую!!
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