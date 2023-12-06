Верстка сайта c figma

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Надо сверстать сайт.

Макеты https://drive.google.com/file/d/1XwTS2pIJkPDG29oM65xzn_tPp7NsdEXZ/view?usp=sharing

Верстка должна совпадать с макетами, допускается маленькие отклонение.

Без цены и срока не рассматриваю отклики.

Мне нужно только верстка без натяжки, натяжка на цмс я буду делать.

Антиспам 17+11=

Верстка сайтаFigma
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