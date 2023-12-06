Верстка Dashboard

Требуется создать пользовательский интерфейс проекта &Volume, используя Figma в качестве основы.



Верстка должна быть выполнена на React, с адаптацией под различные мобильные устройства.



Все оставшиеся вопросы, связанные с макетом, будут обсуждаться лично с исполнителем.



Шрифты, которые будут использоваться на сайте, можно найти в приложенном файле Fonts.



Сам макет: https://www.figma.com/file/MR71KJCMdX8ZZrFo6K67uH/%26Volume-%7C-Dashboard?type=design&node-id=0%3A1&mode=design&t=viR9gSaDrQZV9DdD-1



Макет будет дополняться новыми страницами и модальными окнами в ближайшие дни, поэтому мы ищем специалиста, готового продолжить сотрудничество и вносить необходимые изменения и улучшения в верстку.



На данный момент важна скорость и качество исполнения по этому бюджет на проект обсуждаемый и завышенный.