Оптимизировать адаптивную верстку на 6 макетах

HTML-версткаЗавершен11 заявок292 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Имеется сайт (веб-приложение) с некачественной адаптивной версткой (скриншот с телефона прилагаю). Необходимо оптимизировать таблицы стилей CSS, чтобы сделать адаптивную верстку пригодной для работы со смартфона:
- Изменить размеры шрифтов
- Изменить размеры окон
- Убрать ненужные пустые пространства
- Где-то поменять форматирование
- Изменить размеры некоторых элементов управления, чтобы сделать их заметными
- Возможно, спрятать какие-то лишние элементы
- Еще что-то по необходимости


Для работы предоставим тестовую панель (экземпляр сайта / программы) и доступ к его файлам по FTP. Результатом должны быть изменения таблиц стилей CSS и возможно что-то еще + полная инвентаризация того, что было изменено, чтобы мы могли воспроизвести эти изменения на других экземплярах приложения.


Данное задание включает в себя всего 6 макетов, которые надо переверстать. Всего надо переделать где-то 12-15 макетов, но в первой очереди (в данном задании) всего 6 наиболее срочных макетов. Готовы рассмотреть расширение данной задачи, если цена за объем будет приемлемой. По данной задаче готовы рассматривать любой вариант цены. Главное, чтобы задача была сделана качественно.
Есть свой фронт-энд для десктопной версии сайта. Все, что нужно, объясним, покажем и расскажем. Нет собственных компетенций в CSS и мобильной верстке.

21 день назад
guest_1701445081568
Россия
21 день в сервисе
Был
16 часов назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям
Выбранный исполнитель
word1ess
22 годаРоссия
год в сервисе
Был
2 дня назад
20 дней назад
$30
7 дней
RUB
Антон выполнял для нас нестандартный заказ - адаптивная верстка веб-приложения, а не просто сайта. От этой работы многие отказались в связи с ее сложностью (много фиксированных элементов, динамически генерируемые страницы, большое количество js-скриптов, отсутствие CMS и т.д.) При этом работали по сложному сценарию без дизайн макета только с общими требованиями к адаптивной верстке. Антон справился блестяще и выдал ровно тот результат, который нам был нужен. В процессе пришлось несколько раз внимательно прописать и уточнить требования к результату. Антон ко всем нашим "хотелкам" и возникающим в процессе уточнениям отнесся терпеливо и доброжелательно. Результатом очень довольны и рекомендуем Антона, как отличного профессионала в адаптивной верстке повышенной сложности!
За год работы на бирже, это второй заказчик с которым очень приятно работать. Начиная с этапа переговоров, заканчивая быстрой проверкой выполнения. Граммотно расписаное тз, оперативная коммуникация, моментальная оплата. А самое главное - Алекс дает пространство для собственных идей, а это большая редкость. Однозначно рекомендую!)
  • Похожие заказы

  • Верстка на вордпресс

    $200

    сайт doneart.ru На сайт надо сделать полное сео продвижение по ТЗ так же ускорить его по максимому на работу в зеленую шкалу сделать правки в версте по ТЗ для сайта doneart.ru (Wordpress WPBakery Page Builder) ...

    HTML-верстка6 заявок
    Открыт
    21 день назад

  • HTML- верстка товарных сайтов

    $500

    Создание шаблонов и дальнейшее создание товарных страниц по шаблону. Наполнение разными текстами и картинками, доработка и внесение изменений в код, создание связи с Кейтаро для дальнейшего залива рекламы. Товарные страницы простые и создаются ...

    HTML
    HTML-верстка27 заявок
    Открыт
    22 дня назад

  • Верстка страниц и менюшек сайта и мобильной версии

    Необходимо сверстать страницы и меню сайта и мобильной версии, 2 темы (светлая и темная), тут все PSD:https://drive.google.com/drive/folders/1g1yppx7TRiwtsOr-DV-b4Uno5DPEwKTh?usp=sharing Наш стек технологий Frontend: фреймворк Nuxt 3 Для вёрстки необходимо знать эту технологию Backend: фреймворк ...

    HTML-верстка5 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Сверстать лендинг page. А также сервис (демо режим). Vue 2.

    Приветствую. ЗАДАЧА. Есть задача сверстать веб-сайт (десктоп и мобильная версии). ДЕТАЛИ. В этом сайте планируется сделать сервис, типа агрегатор, выдающий информацию исходя из значений, которые введет пользователь. Бека никакого нет, сейчас ...

    HTML-верстка5 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Верстка сайта на Tailwind

    $250

    Адаптивная верстка (в дизайне будут добавлены адаптивы) Макет собран таким образом, чтоб заверстать нужно было 2 основные страницы, а остальные собрать на их блоках. В фигме показаны где какие блоки переиспользуются. ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка11 заявок
    Открыт
    23 дня назад

  • Доработать шаблон ВП

    Нужно Доработать шаблон ВП (добавить текстовое поле), по аналогии с другими полями. https://prnt.sc/xWh0xm6jrPq0 Оплата по факту или БС

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    23 дня назад