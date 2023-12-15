Оптимизировать адаптивную верстку на 6 макетах

Имеется сайт (веб-приложение) с некачественной адаптивной версткой (скриншот с телефона прилагаю). Необходимо оптимизировать таблицы стилей CSS, чтобы сделать адаптивную верстку пригодной для работы со смартфона:

- Изменить размеры шрифтов

- Изменить размеры окон

- Убрать ненужные пустые пространства

- Где-то поменять форматирование

- Изменить размеры некоторых элементов управления, чтобы сделать их заметными

- Возможно, спрятать какие-то лишние элементы

- Еще что-то по необходимости



Для работы предоставим тестовую панель (экземпляр сайта / программы) и доступ к его файлам по FTP. Результатом должны быть изменения таблиц стилей CSS и возможно что-то еще + полная инвентаризация того, что было изменено, чтобы мы могли воспроизвести эти изменения на других экземплярах приложения.



Данное задание включает в себя всего 6 макетов, которые надо переверстать. Всего надо переделать где-то 12-15 макетов, но в первой очереди (в данном задании) всего 6 наиболее срочных макетов. Готовы рассмотреть расширение данной задачи, если цена за объем будет приемлемой. По данной задаче готовы рассматривать любой вариант цены. Главное, чтобы задача была сделана качественно.

Есть свой фронт-энд для десктопной версии сайта. Все, что нужно, объясним, покажем и расскажем. Нет собственных компетенций в CSS и мобильной верстке.