Написать скрипт перемещения элемента от поведения мыши

Добавить для лендинга страничку благодарности, возникающее окошко с тектом " Спасибо! В течении 30 минут с вами свяжется наш менеджер для у точнения условий заказа.Хорошего дня!" И добавить 10 строчек текста в сам лендинг. ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Необходимо написать решение, в котором будет перемещение блока в зависимости от движения / положения мыши.
Принцип: есть блок с элементами размером > ширины экрана, находящийся в правой части экрана. При наведении мыши на примерно 1/4 экрана в правой части - двигаем блок влево. Левая информация исчезает. Отводим мышь - движение останавливается. Движение блока происходит до тех пор, пока не покажется конец блока (правая часть) на середине экрана и пояляется надпись справа.
Тот же принцип должен быть при наведении на 1/4 экрана в левой части, только движение блока уже идет в правую часть.
Пример того, что хочу реализовать тут: https://wanda.net/directors/come-ferre/
Прошу откликаться только тех, кто действительно сможет сделать.
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