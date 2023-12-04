Написать скрипт перемещения элемента от поведения мыши

Добрый день.



Необходимо написать решение, в котором будет перемещение блока в зависимости от движения / положения мыши.



Принцип: есть блок с элементами размером > ширины экрана, находящийся в правой части экрана. При наведении мыши на примерно 1/4 экрана в правой части - двигаем блок влево. Левая информация исчезает. Отводим мышь - движение останавливается. Движение блока происходит до тех пор, пока не покажется конец блока (правая часть) на середине экрана и пояляется надпись справа.



Тот же принцип должен быть при наведении на 1/4 экрана в левой части, только движение блока уже идет в правую часть.



Пример того, что хочу реализовать тут: https://wanda.net/directors/come-ferre/



Прошу откликаться только тех, кто действительно сможет сделать.